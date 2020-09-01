Студенты в Минске вышли на протесты / фото TUT.by

Как сообщает TUT.by, студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) собирают подписи под петицией о честных выборах.

Документ предложили подписать прибывшему в университет главе МИД Владимиру Макею, но он, так же как и ректор вуза, отказались ставить свою подпись.

Студенты организовываются в колонны и движутся по центральным улицам Минска. Силовики, тем временем, оцепили МГЛУ.

Журналист TUT.BY сообщил о задержаниях студентов в районе площади Победы и моста через Свислочь. 

Начались задержания студентов / фото TUT.by
Плакаты студентов МГЛУ / фото Студэнцкая ініцыятыўная група
Протесты студентов 1 сентября / фото TUT.by
Протесты студентов 1 сентября / фото TUT.by

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас находится в Барановичах с рабочей поездкой. Там он открыл линейку в местном колледже сферы обслуживания и пообщался с местными жителями.

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Автор: Андрей Василюк