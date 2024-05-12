Российские оккупанты безжалостно атакуют Волчанск, уничтожая все вокруг.

Министерство обороны РФ сообщило, что российские оккупанты захватили пять сел в результате нового наземного штурма на северо-востоке Украины, в то же время украинские официальные лица не подтвердили оккупацию этих населенных пунктов, которые расположены в спорной "серой зоне" на границе Харьковской области. Об этом пишет Associated Press, журналисты которого побывали в регионе.

По информации украинских властей, из-за российского наступления на Харьковщину, более 1700 человек были вынуждены покинуть свои дома.

"Это произошло после того, как в марте Россия усилила атаки на объекты энергетической инфраструктуры и населенные пункты, которые, по прогнозам аналитиков, были целенаправленными усилиями Москвы, направленными на подготовку условий для наступления", - отметили в материале. Видео дня

В субботу, 11 мая, российские войска продолжали обстреливать Волчанск авиаударами и ракетами "Град" во время того, как полиция и волонтеры пытались эвакуировать мирных жителей. По меньшей мере 20 человек были эвакуированы в безопасное место в соседнее село. По данным полицейских, до этого было вывезено 900 человек.

Журналисты агентства, сопровождавшие эвакуационную группу, описали пустые улицы, на которых многие дома были разрушены, а другие горели. Дороги были покрыты новообразованными воронками, а город был покрыт пылью, в воздухе стоял сильный запах пороха. Во время того, как российские самолеты наносили многочисленные удары, огромные облака дыма поднимались над горизонтом.

В целом журналисты AP стали свидетелями 9 воздушных атак в течение трех часов пребывания там.

"Ситуация в Волчанске и населенных пунктах вдоль границы (с Россией) невероятно сложная. Постоянно осуществляются авиаудары, удары из реактивных систем залпового огня, артиллерийские удары. Второй день подряд мы эвакуировали всех жителей нашей громады, которые были готовы эвакуироваться. Я думаю, что они разрушают город, чтобы заставить (местных) людей уехать, чтобы убедиться, что там нет военных, никого. Чтобы создать "серую зону"", - сообщил глава Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили.

Местные жители со слезами на глазах прощались со своими соседями, когда их забирали из дома.

"Лежишь и думаешь - убьют ли тебя сейчас, или через час, или через три. Надеюсь, что они (русские) не придут, а наши (украинцы) будут здесь", - отметила местная жительница Валентина Гревнова.

"Мы проезжали через Волчанск в центре города. Я не могу смотреть на это без слез. Все дрожит. Мы вообще не спали эти две ночи", - добавила Вера Рудько, которая была среди тех, кто выехал.

Наступление россиян на Харьковщине - что известно

Как писал УНИАН, 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ в Харьковской области. По данным Минобороны Украины, на Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

По информации DeepState, российским оккупантам удалось захватить несколько населенных пунктов на Харьковщине. Однако официальных данных по этому поводу нет.

"Враг продвинулся в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировал Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Уточнено продвижение противника в Ивановском и окрестностях", - отметили в DeepState.

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