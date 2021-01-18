Камеры видеонаблюдения зафиксировали поджог.

В северном пригороде Нью-Йорка (город Покипси) сгорел исторический «Дом Хэллоуина», который является одним из главных объектов поклонения Церкви Сатаны.

Читайте такжеВ России полицейские забрали у сатанистов двух девочек-мауглиОб этом пишет местное издание Poughkeepsie Journal.

Сообщается, что дом подожгли рано утром 16 января.

На камеры видеонаблюдения попал человек с двумя канистрами из-под бензина. Он разлил жидкость на крыльцо особняка, поджег и убежал.

Пожар в «Доме Хэллоуина»: что еще известно

Во время пожара в «Доме Хэллоуина» находились два человека, которые самостоятельно спаслись и не получили ожогов.

Власти Покипси не нашли подозреваемых, но считают, что преступление было запланированным.

Сатанисты уверены, что за поджогом стоят верующие.

«Дом Хэллоуина»: общая информация

Особняк построили в 1900 году. Изначально он принадлежал семье Аддамс, чья фамилия совпадает с персонажами сериала «Семейка Аддамс».

Бывший владелец дома и сторонник церкви Сатаны Джо Мендилло украсил его в духе Хэллоуина и ежегодно проводил там праздник.

После его смерти особняк приобрел Мэтью Кэмп, который отказался давать комментарии изданию.

Церковь Сатаны: что это за организация

Церковь Сатаны основал Антоно Шандор Лавей в 1968 году в Сан-Франциско. Это была первая официально зарегистрированная организация, которая провозгласила сатанизм своей идеологией.

Церковь называет себя носителем зла и противопоставляет христианским организациям.

Символом Церкви Сатаны является Сигил Бафомета, перевернутая пентаграмма с вписанной в нее головой козла.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН