В северном пригороде Нью-Йорка (город Покипси) сгорел исторический «Дом Хэллоуина», который является одним из главных объектов поклонения Церкви Сатаны.
Читайте такжеВ России полицейские забрали у сатанистов двух девочек-мауглиОб этом пишет местное издание Poughkeepsie Journal.
Сообщается, что дом подожгли рано утром 16 января.
На камеры видеонаблюдения попал человек с двумя канистрами из-под бензина. Он разлил жидкость на крыльцо особняка, поджег и убежал.
Пожар в «Доме Хэллоуина»: что еще известно
Во время пожара в «Доме Хэллоуина» находились два человека, которые самостоятельно спаслись и не получили ожогов.
Власти Покипси не нашли подозреваемых, но считают, что преступление было запланированным.
Сатанисты уверены, что за поджогом стоят верующие.
«Дом Хэллоуина»: общая информация
Особняк построили в 1900 году. Изначально он принадлежал семье Аддамс, чья фамилия совпадает с персонажами сериала «Семейка Аддамс».
Бывший владелец дома и сторонник церкви Сатаны Джо Мендилло украсил его в духе Хэллоуина и ежегодно проводил там праздник.
После его смерти особняк приобрел Мэтью Кэмп, который отказался давать комментарии изданию.
Церковь Сатаны: что это за организация
- Церковь Сатаны основал Антоно Шандор Лавей в 1968 году в Сан-Франциско. Это была первая официально зарегистрированная организация, которая провозгласила сатанизм своей идеологией.
- Церковь называет себя носителем зла и противопоставляет христианским организациям.
- Символом Церкви Сатаны является Сигил Бафомета, перевернутая пентаграмма с вписанной в нее головой козла.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram