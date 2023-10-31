Он уверен, что дочь убили в начале вторжения.

Отец убитой боевиками ХАМАС немки Шани Лук заявил, что девушку убили на месте и она не страдала.

Ниссим Лук рассказал журналистам, что его 22-летняя дочь танцевала со своими друзьями на электронном фестивале Nova близ кибуца Реим в день вторжения. Когда боевики открыли огонь по мирным людям, девушка вместе с друзьями пыталась сбежать на автомобиле.

Уже через 10 минут на них наткнулись вооруженные боевики. Они расстреляли машину, мгновенно убив Шани. Мужчина говорит, что его дочь не страдала, пишет Daily Mail.

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Убийство Шани Лук: что известно

Напомним, в первые дни вторжения весь мир облетело видео, на котором боевики ХАМАС сидят возле тела девушки в пикапе. Ее личность установили с помощью тату на ноге и дредов.

Впоследствии стало известно, что Шани Лук отдыхала на фестивале вместе со своим парнем и друзьями. Она успела позвонить своим родителям после начала нападения.

Вчера в Министерстве иностранных дел Израиля сообщили, что тело Шани нашли, подтверждена ее смерть. Впоследствии президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что была найдена голова девушки.

"Это означает, что эти варварские садистские животные просто обезглавили ее, когда они нападали, пытали и убивали израильтян", - сказал он, добавив, что до сих пор не удалось идентифицировать тела еще 40 жертв нападения.

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