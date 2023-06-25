В Пекине отметили, что Китай поддерживает Россию.

Спустя сутки официальный Пекин прокомментировал попытку военного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. В Китае заявили, что "внутреннее дело" Российской Федерации.

При этом указано, что Пекин поддерживает Москву в поддержке нацстабильности

"Это внутреннее дело России. Как дружественный сосед России и всеобъемлющий стратегический партнер по координации действий в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в поддержке национальной стабильности и достижении развития и процветания", – заявила представитель МИД Китая.

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Военный переворот в России - реакция Запада

В ночь на 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о старте "маршм справедливости", чтобы дойти до Москвы. Правда, до столицы РФ его наемники не дошли примерно 200 км, хотя установили контроль над объектами в Ростове-на-Дону и Воронеже.

В этот же день "повар Путина" после переговоров с Александром Лукашенко развернул "вагнеровцев".

Федеральное министерство иностранных дел и Министерство обороны Германии сообщило, что Пригожин не получил поддержки от народа в ходе своего мятежа и это заставило его прекратить поход на Москву.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что напряженность в РФ нарастала в течение нескольких месяцев, а эффективность российских военных в Украине может быть поставлена под угрозу.

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