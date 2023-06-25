Немецкие чиновники пристально следят за событиями в России.

Лидер "вагнеровцев" Евгений Пригожин не получил поддержки от народа в ходе своего мятежа и это заставило его прекратить поход на Москву, остановившись неподалеку от столицы.

Федеральное министерство иностранных дел и Министерство обороны Германии в субботу, 24 июня, вечером проинформировали глав комитетов бундестага по иностранным делам и обороне о текущем развитии событий.

По данным СМИ, во время устного брифинга политический директор Федерального министерства иностранных дел Тьорвен Беллманн и парламентский государственный секретарь по вопросам обороны Зимтье Меллер выразили подозрение, что Пригожин не получил от российских государственных сил поддержки, на которую надеялся, в попытке государственного переворота, и поэтому остановил поход на Москву.

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По информации SPIEGEL, ожидается, что комитеты по иностранным делам и по обороне соберутся на специальное заседание в начале недели.

Попытка переворота в России - что известно

В ночь на 24 июня 2023 года наемники ЧВК "Вагнер" двинулись в сторону Москвы. При этом Евгений Пригожин заявил, что намерен "остановить" военное руководство России.

Поход на столицу РФ был недолгий. Уже вечером в этот же день Пригожин объявил, что разворачивает "вагнеровцев" в сторону полевых лагерей.

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