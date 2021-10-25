Фамилию Путина в сюжете не назвали, однако по содержанию понятно, о ком именно идет речь.

В эфире белорусского пропагандистского телеканала так увлеклись хвалебными одами Александру Лукашенко, называющему себя президентом республики, что "случайно" высмеяли Владимира Путина.

Об этом идет речь в недавнем сюжете телеканала CTV.

Ведущий Евгений Пустовой назвал Лукашенко "единственным президентом, который в COVID не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов - с помощью телеконференций".

Он также похвалил Лукашенко за отказ от введения локдауна и обязательной вакцинации населения.

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"Как тогда его не поливали. Бессонные ночи и переживания отражались на лице главы государства. Ботоксом не пользуется, а злопыхатели лишь радовались - плохо выглядит, болен", - заявил пропагандист, нахваливая самопровозглашенного президента.

Как сообщалось, после начала пандемии коронавируса в мире российский блогер Дмитрий Иванов исследовал ряд кабинетов Владимира Путина и пришел к выводу, что тот работает из бункера. После этого тема "бункера Путина" стала предметом многочисленных обсуждений и шуток. Сам Путин часть своих публичных мероприятий проводит по видеосвязи, в том числе - большую пресс-конференцию.

Также неоднократно озвучивалось мнение, что Путину колют ботокс и проводят пластические операции.

Автор: Виолетта Орлова