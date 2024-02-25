28 февраля в Приднестровье планируют впервые за 18 лет провести съезд депутатов.

Депутаты непризнанного Приднестровья на своем 28 февраля 2024 года съезде не планируют обращаться к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой войти в состав Российской Федерации, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Распространение информации о якобы таких намерениях носит все признаки сознательной дезинформационной кампании с целью дестабилизации ситуации в регионе", - отметили в украинской разведке.

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Как известно, 28 февраля в Приднестровье планируют впервые за 18 лет провести съезд депутатов всех уровней. А уже 29 февраля российский диктатор Путин выступит с посланием Федеральному собранию РФ.

В частности, лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский инициировал созыв съезда в Тирасполе депутатов всех уровней в связи с "давлением со стороны Республики Молдова, нарушающим права и ухудшающим социально-экономическое положение приднестровцев".

Приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба заявил, что на этом собрании, по приказу Москвы, озвучат "просьбу от имени граждан, проживающих на левом берегу Днестра" принять Приднестровье в состав РФ.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин оценил возможность "присоединения" так называемого Приднестровья к России. Он напомнил, что там давно находятся войска РФ.

"Возможность официального "присоединения" Приднестровья к Рашке вполне реальна. По логике РФ постоянная эскалация - это лучший способ держать свое стадо в тонусе и готовить большую войну против НАТО", - считает он.

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