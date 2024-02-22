На следующий день запланировано послание Путина Федеральному Собранию РФ.

В конце февраля так называемая Приднестровская Молдавская Республика может объявить о присоединении к Российской Федерации.

Такое мнение высказал майор ВСУ Егор Чечеринда в эфире 24 канала. Как известно, 28 февраля в Приднестровье планируют впервые за 18 лет провести съезд депутатов всех уровней. А уже 29 февраля российский диктатор Путин выступит с посланием Федеральному Собранию РФ.

"И я так, складывая одно к другому, понимаю, что на этом собрании, которое посвящено "давлению" Молдовы на так называемое Приднестровье, они вполне могут объявить о своем присоединении к Российской Федерации", - говорит военный.

Он отметил, что "референдум" проводили еще в 2007 году, тогда якобы 97,1% его участников высказались за независимость и дальнейшее "свободное присоединение" к России, поэтому РФ не надо проводить новый псевдореферендум.

"А там еще 500 тысяч населения, плюс один из крупнейших в Восточной Европе складов вооружения, в котором 20 тысяч тонн различных боеприпасов, которые Россия может использовать", - добавил Чечеринда.

По его мнению, после этого Россия может сформировать там отдельное боевое подразделение и пойти на Одессу, поэтому Украина должна быть бдительной.

Что известно о съезде депутатов в Приднестровье:

Ранее лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский инициировал созыв съезда в Тирасполе депутатов всех уровней в связи с "давлением со стороны Республики Молдова, нарушающим права и ухудшающим социально-экономическое положение приднестровцев".

Приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба считает, что на этом собрании, по приказу Москвы, озвучат "просьбу от имени граждан, проживающих на левом берегу Днестра" принять Приднестровье в состав РФ. Уже на следующий день Путин скажет об этом в своем обращении к Федеральному Собранию.

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