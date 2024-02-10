Конфликт с сепаратистами Санду надеется разрешить в ближайшие годы.

В ближайшие годы появится "геополитическая возможность" разрешить приднестровский конфликт. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в эфире молдовского телевидения, пишет Infotag.

По ее словам, жители подконтрольных сепаратистам районов тоже хотят жить в мире, они были напуганы российским вторжением в Украину, поскольку опасались, что Кремль заставит их тоже участвовать в агрессии. Однако главной проблемой на пути реинтеграции Приднестровья в Молдову Санду считает присутствие в анклаве российских войск.

"Мы видим, как "кремлевские слуги" здесь с утра до вечера выражают беспокойство по поводу нейтралитета Молдовы. Но статус нейтралитета Молдовы нарушает исключительно РФ. Ни одна другая страна не нарушает нейтралитет", – подчеркнула Санду.

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Ситуация в Молдове: последние новости

Как писал УНИАН, кремлевские чиновники и "рупоры Кремля" продолжают создавать информационные условия для дестабилизации Молдовы. Аналитики американского Института изучения войны полагают, что Кремль, вероятно, надеется предотвратить интеграцию этой страны в ЕС и в целом на Запад.

Также мы рассказывали, что президент Молдовы Майя Санду ожидает нового витка российской гибридной агрессии против ее страны весной 2024 года. В этот период в Молдове будет проходить президентская предвыборная кампания.

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