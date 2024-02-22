Максим Жорин отметил, что Запад сам создал эту проблему.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин оценил возможность "присоединения" так называемого Приднестровья к России. Он напомнил, что там давно находятся войска РФ.

"Возможность официального "присоединения" Приднестровья к рашке вполне реальна. По логике РФ постоянная эскалация - это лучший способ держать свое стадо в тонусе и готовить большую войну против НАТО", - написал военный в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что Приднестровье давно стоят российские войска - они и так де-факто являются частью РФ.

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"Сложно понять, почему Запад до сих пор дает возможность существовать этому образованию. Из-за своей слабости теперь будут иметь еще большую проблему. А Молдова могла бы, кстати, обратиться к нам за помощью", - подытожил Жорин.

Съезд "депутатов" в Приднестровье - главные новости

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский объявил о съезде в Тирасполе так называемых депутатов всех уровней в связи с "давлением со стороны Молдовы, нарушающим права и ухудшающим социально-экономическое положение приднестровцев".

Оппозиционер Геннадий Чорба считает, что на этом собрании, по приказу Москвы, озвучат "просьбу от имени граждан, проживающих на левом берегу Днестра" принять Приднестровье в состав РФ.

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