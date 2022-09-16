Северная Корея поставит России снаряды советских времен.

У КНДР есть запасы оружия, чтобы помочь России, поскольку война в Украине продолжается, но это будут старые образцы.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Эксперты по оружию говорят, что режим Ким Чен Ына столкнется с проблемами, поставляя России более совершенное оружие, которое он разрабатывает.

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Военные аналитики утверждают, что Северная Корея не в состоянии поставлять современное оружие. В последние годы Северная Корея разрабатывает серию ракет, которые могут нести боеголовки и поражать цели с большей точностью. Ракеты имеют сходство с ракетами, разработанными Южной Кореей и Россией, но Пхеньян еще не начал массовое производство этих управляемых ракет, и России, вероятно, потребуются северокорейские пусковые установки для их использования,

"Россия ищет в Северной Корее большое количество обычных вооружений, а не новейших вооружений", - сказал Го Мен Хён, старший научный сотрудник Института Асан.

Эксперты говорят, что Северная Корея поставит России снаряды советских времен, которые будут работать с существующим у России оружием.

В Северной Корее более 300 заводов по производству боеприпасов, которые могут производить основное оружие, но страна столкнулась с трудностями в обслуживании некоторых заводов, поскольку нехватка сырья усиливается из-за длительных международных санкций.

Хотя Северная Корея входит в число беднейших стран мира, по оценкам Госдепартамента США, она тратит почти четверть своего валового внутреннего продукта на военные нужды. По оценкам министерства обороны Южной Кореи, у Северной Кореи есть военные запасы, которых может хватить на один-три месяца в военное время.

Эти запасы включают в себя десятки миллионов артиллерийских снарядов и реактивных снарядов, выпущенных в 1950-х годах и аналогичных оружию, которое Россия использует для обстрелов украинских городов. На складе есть более мелкие боеприпасы, такие как 122-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, которыми регулярно стреляет Россия.

Режим также может поставлять такие предметы, как снаряды и противопехотные мины или пули для винтовок советской разработки, таких как АК-47, которые до сих пор широко используются в России и Северной Корее, по словам Ли Хо Рёна, военного исследователя Северной Кореи из Корейского института исследований.

Эксперты говорят, что России нужно больше боеприпасов, которые она сможет быстро применить, а поставка новых систем вооружений требует обучения солдат. Старые боеприпасы Северной Кореи, в том числе ракеты "Скад", и системы советской эпохи, такие как 122-мм реактивные системы залпового огня, уже аналогичны тем, что использует Россия.

По оценкам лондонского Международного института стратегических исследований, около 20 000 артиллерийских орудий, в том числе реактивные системы залпового огня, находятся на вооружении Северной Кореи. Но эксперты говорят, что неясно, сколько артиллерии Северная Корея производит в настоящее время помимо своего существующего запаса.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин хотел показать военную мощь РФ, а теперь просит помощи у КНДР и Ирана.