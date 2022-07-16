Информация о массовых убийства попала в мировые СМИ через политиков.

В Германии депутатов Бундестага подозревают в госизмене, в связи с утечкой данных спецслужб по бучанской трагедии.

Об этом пишет Bild.

Информацией о трагедии владело Федеральное управление разведки (BND). Она была конфиденциальной и не была предназначена для обнародования. Представители разведки поделились данными с депутатами Бундестага на закрытом заседании комитета по обороне с участием членов правительства.

Однако в начале апреля содержание доклада появилось в нескольких СМИ. Также был обнародован радиоперехват путинских солдат, доказывавших совершенные ими военные преступления.

Отмечается, что разведка и федеральное правительство не хотели, чтобы общественность узнала подробности этого массового убийства. Несмотря на это, политики Бундестага распространили их через СМИ. Сейчас политиков проверяет прокуратура.

"Есть процедуры, по которым администрация Бундестага обращалась к прокурору. Мы проверяем это", - отметили в правительстве.

Бучанская резня

Оккупировав Бучу враг устроил там кровавую резню. Мирных жителей массово расстреливали. Насиловали мужчин, женщин, стариков и даже детей. Многих брали в плен. Люди умирали во время пыток.

В Буче многие дома разрушены в результате обстрелов. Магазины и жилые дома разграблены мародерами. После освобождения Бучи от оккупантов там были обнаружены братские могилы с телами местных жителей.

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