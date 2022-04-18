Большинство нелюдей из 64-й отдельной мотострелковой бригады

Исследователи Molfar установили личности некоторых российских военных, которые причастны к зверствам в Буче Киевской области. Большинство убийц и палачей из 64-й отдельной мотострелковой бригады и других соединений из Хабаровского края.

Об этом пишет Новое Время.

Руководитель агентства конкурентной разведки Molfar Артем Старосек рассказал, что удалось идентифицировать почти 500 солдат РФ из 1060, которые находились в Буче.

Олег Боженко

29-летний рядовой родом из Хабаровска. Судя по его странице в российской соцсети Одноклассники, он любитель цитат Иосифа Сталина, к примеру:

"Нам нужны люди. Аборт прекращает жизнь, и потому ему не место в нашей стране".

Кроме того, он поздравлял в соцсети с Октябрьской революцией и хвастался поездкой в Китай. В его Instagram удалось остановить личности его отца, матери, двух братьев и сестры.

Якоб Карбусов

27-летний рядовой из Хабаровска, который служит в российской армии по контракту. При этом он постил в соцсетях в апреле 2018 года видео, которое видимо снято на Донбассе, где автор снимает последствия боя, и как российские солдаты грабят трупы украинских бойцов. Также Карбусов любитель выпить.

Зоригто Жигжитов

36-летний рядовой родом из республики Бурятия. По предварительной информации, он женат и имеет дочь. При этом он любит отдыхать с алкоголем и фотографироваться в военной форме.

Кроме того, в одной из соцсетей постил цитату-призыв к домашнему насилию:

"Не кричи на меня, а то заболеешь! — Чем? — Переломом челюсти и сотрясением мозга".

Андрей Павлов

41-летний младший сержант. Его брат работает в полиции Усть-Калманка в Алтайском крае. Сам же Павлов имеет сына и сестер.

Игорь Тимошевский

29-летний рядовой родом из Иркутской области и женат. Пытался работать как свадебный фотограф.

Полный список причастных к зверствам в Буче российских военных, которых смогли идентифицировать, ТУТ.

Резня в Буче - что известно

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население, в частности, Киевскую область. Часть населенных пунктов оказалась временно оккупирована российскими войсками, в том числе и Буча.

В начале апреля стало известно, что Бучу освободили от врага. В городе обнаружили братские могилы, в которых находились сотни местных жителей. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многие погибших пытались сжечь.

Позже мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что противники убили 403 местных жителей. Оккупанты насиловали детей и взрослых, поэтому военные все еще находят тела замученных людей. Группу женщин и девушек держали в подвале дома в течение 25 дней. Девять из них сейчас беременны.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая устроила кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "гвардейская".

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