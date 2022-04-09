Урсула фон дер Ляйен рассказала, что собственными глазами в пятницу видела разрушения в городе Буча под Киевом.

Российские войска, похоже, совершили военные преступления, атакуя гражданских лиц в Украине, но она сказала, что юристы должны расследовать эти зверства.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.

Покидая Украину после визита она рассказала, что воочию в пятницу видела разрушения в городе Буча под Киевом. В пятницу группа судебно-медицинских экспертов начала эксгумацию тел гражданских из братской могилы, которые были убиты во время оккупации города россиянами.

"Мой инстинкт подсказывает: если это не военное преступление, то что такое военное преступление? Но я врач по образованию, и юристы должны тщательно расследовать это", - сказала фон дер Ляйен.

"Мы видели собственными глазами, что разрушения в городе направлены на жизнь мирного населения. Жилые дома не являются военной целью", – добавила она, ссылаясь на Бучу.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС работает с Украиной в рамках совместной следственной группы, чтобы собрать доказательства военных преступлений для использования в будущих судебных делах.

"Чрезвычайно важно, чтобы это было хорошо задокументировано, чтобы избежать проигрыша в суде, потому что доказательства недостаточно хороши", - сказала президент Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, которые прибыли с визитом в нашу страну, посетили Бучу на Киевщине.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина совместно с европейскими партнерами работает над тем, чтобы как можно быстрее остановить агрессора.

Бучанская резня - что известно

2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

В свою очередь Минобороны РФ отрицало свою причастность к жестоким убийствам и пыткам жителей Бучи, заявив, что тела выбросили на улицы после того, как все российские подразделения ушли из города.

По состоянию на 8 апреля в Буче собрали около 320 тел убитых российскими оккупантами бучанцев, из них смогли идентифицировать 163. При этом отмечено, что 90% найденных тел имеют огнестрельные ранения.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подтвердил, что глава одного из европейских правительств требовал от Украины доказательств совершение россиянами массовых убийств в Буче.

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