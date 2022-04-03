Она ошеломлена сообщениями о "невыразимых ужасах", которые произошли в тех местах.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отмечает необходимость срочного проведения независимого расследования преступлений российских оккупантов на Киевщине.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Ошеломлена сообщениями о невыразимых ужасах в районах, из которых Россия выходит. Срочно необходимо независимое расследование. Виновники военных преступлений будут привлечены к ответственности", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил,что мир должен ужаснуться от того, что натворили русские фашисты во время оккупации ими Бучи, Ирпеня и Гостомеля Киевской области.

По его словам, в настоящее время освобожденные города имеют вид фрагментов постапокалиптического фильма ужасов. Среди уже найденных жертв этих военных преступлений российских варваров - изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые дети, представители местного самоуправления, пожилые люди, мужчины. У многих из убитых завязаны руки и имеются следы пыток. Большинство также убиты выстрелами в затылок.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обнародовал фото с улиц освобожденных от оккупантов городов Киевской области и призвал европейских политиков пересмотреть "фотоархив ада" XXI века, совершенного путинской армией.

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