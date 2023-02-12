Пропагандист заявил, что белорусские ракеты ударят по Польше из-за того, что правительство страны закрыло один из пунктов пропуска на границе.

Белорусский пропагандист Григорий Азаренок разразился угрозами и оскорблениями в сторону Польши и премьера Матеуша Моравецкого. Он заявил, что поляки "готовятся к войне", но белорусским ракетам "визы не нужны".

В эфире пропагандистской программы Азаренок сошел с ума и почти криком заговорил об ударах по Польше белорусскими ракетами, комментируя закрытие пунктов пропуска на границе.

"Больная сволочь. Этот бритый павлин готовится к войне. Вчера он закрыл пункт пропуска с Беларусью. Заявил, что закроет остальные. Слушай сюда, кольчатое, если хоть одну провокацию надумает ваше пшепанство - ракеты "Полонез" и "Искандер" таможню не проходят, визы им не нужны, а сами пункты пропуска перестанут существовать вместе с вашим гонористым правительством", - заявил сумасшедший пропагандист.

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Белорусская пропаганда

Беларусь удачно перенимает опыт российских пропагандистов, зомбируя население страны. Самым популярным в этой сфере считают Григория Азаренка.

Недавно пропагандист Азаренок "разразился" неистовым гневом, комментируя закрытие ресторанов Mcdonald's в его стране. Он обозвал одну из самых популярных в мире сетей заведений общественного питания "мерзкой обжиральнею для дегенератов" и заявил, что ее "прикрыли".

Летом Александр Лукашенко заявил о якобы попытке убийства главного пропагандиста Беларуси Григория Азаренка, а также о подготовке подрыва узла связи ВМФ РФ.

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