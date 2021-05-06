Этот шаг стал реакцией Лондона на заявления Франции о возможном отключении электроэнергии на британском острове из-за спора о рыболовстве.

Великобритания направила два патрульных катера Королевских военно-морских сил (ВМС) к британскому острову Джерси, который находится в проливе Ла-Манш.

Читайте такжеКоролева Елизавета II подписала закон о "Брексите"Этот шаг стал реакцией Лондона на заявления Франции о возможном отключении электроэнергии на острове из-за спора о рыболовстве в регионе, сообщает hromadske.ua со ссылкой на BBC.

Торговое соглашение между Евросоюзом и Великобританией, заключенное после Brexit, изменило правила рыболовлии. Теперь для вылова рыбы в британских водах корабли должны доказать, что они этим занимались раньше. Особенно важно это для Франции, расположенной ближе всего к Великобритании.

Перед этим 3 мая Париж заявил, что Лондон нарушил свою часть соглашения, заявив о "новых технических правилах", которые британская сторона выдвинула 30 апреля во время утверждения разрешений на рыболовлю для французских судов.

Как заявило министерство по вопросам рыболовства Франции, эти правила ограничивают акваторию, в которой может осуществляться вылов рыбы, количество дней, которые рыбаки могут находиться в открытом море, и оборудование, которое они могут использовать.

А 4 мая министр моря Франции Анник Жирарден заявила, что в качестве ответного шага Париж рассматривает возможность блокировки электроснабжения Джерси. 95% электроэнергии острова обеспечиваются подводными кабелями из Франции.

Именно это заявление вызвало реакцию Лондона, отмечает The Guardian. Как сообщил представитель Даунинг-стрит, вечером 5 мая британский премьер-министр Борис Джонсон пообщался с главой Джерси относительно возможной блокады острова.

По результатам разговора Джонсон выразил «несокрушимую поддержку» Джерси и назвал угрозы в отношении его энергетической блокады «неприемлемыми и непропорциональными». Проявлением поддержки и стало направление двух патрульных кораблей.

Именно тема рыболовства была проблемной в переговорах ЕС и Великобритании о торговле после Brexit. С одной стороны, рыбаки из ЕС ежегодно вылавливают в британских водах рыбы более чем на 600 млн фунтов стерлингов; с другой, рынок ЕС — основной для сбыта Лондоном своего вылова рыбы.

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Автор: Ирина Погорелая