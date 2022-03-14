Компания намерена пожертвовать 4 млн евро на помощь Украине.

Японский производитель шин Bridgestone решил закрыть свой завод в российском городе Ульяновске и прекратить экспорт продукции в Россию.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Bridgestone Group глубоко расстроена и обеспокоена из-за ситуации в Украине и надеется на скорейшее восстановление мира и безопасности. После тщательного и всестороннего изучения ситуации Bridgestone решил приостановить локальное производство в РФ и экспорт в Россию", – заявили в компании.

Отмечается, что завод закроют 18 марта. Японских сотрудников вместе с семьями вывезут с территории РФ.

Кроме этого, компания намерена пожертвовать 4 млн евро Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и Международному комитету Красного Креста.

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