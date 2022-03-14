Японский производитель шин Bridgestone решил закрыть свой завод в российском городе Ульяновске и прекратить экспорт продукции в Россию.
Об этом сообщается на сайте компании.
"Bridgestone Group глубоко расстроена и обеспокоена из-за ситуации в Украине и надеется на скорейшее восстановление мира и безопасности. После тщательного и всестороннего изучения ситуации Bridgestone решил приостановить локальное производство в РФ и экспорт в Россию", – заявили в компании.
Отмечается, что завод закроют 18 марта. Японских сотрудников вместе с семьями вывезут с территории РФ.
Кроме этого, компания намерена пожертвовать 4 млн евро Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и Международному комитету Красного Креста.