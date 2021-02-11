Неудачная поездка Борреля в Москву разоблачила глубокий раскол в Европе из-за вопроса, как обращаться с Кремлем.

Новые санкции против России могут быть введены на следующей неделе. Но даже унижение главного дипломата ЕС во время визита в Москву не сможет обострить катастрофически разделенную политику Европы в отношении Кремля.

Об этом пишет The Guardian. Высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель попал под шквал критики со стороны евродепутатов, дипломатов и прессы. Все они считают, что главного дипломата Европы перехитрил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Но эксперты говорят, что новый конфликт вряд ли приведет к тому, что ЕС сделает более жестким свое поведение со все более агрессивной Москвой. Потому что страны-участницы не могут договориться, что им делать с режимом Владимира Путина.

Читайте такжеWall Street Journal: Россия унизила ЕС, и это дает шанс СШАПоездка Борреля в Москву, против которой выступали некоторые страны Евросоюза, закончилась пресс-конференцией, во время которой Лавров обвинил лидеров ЕС во лжи об отравлении и заключении оппозиционера Алексея Навального. При этом, он назвал европейский блок "ненадежным партнером".

Усугубило ситуацию еще и то, что Боррель вскоре после пресс-конференции узнал из Twitter, что Россия выслала дипломатов Германии, Швеции и Польши. Их обвинили в том, что они якобы участвовали в протестах сторонников Навального. Бывший министр иностранных дел Испании сказал депутатам Европарламента во вторник, что хотел посмотреть, "заинтересована ли Москва в серьезных попытках остановить упадок наших отношений и использовать возможность для более конструктивного диалога". И ответ, по его словам, был ясен: "Нет, они не заинтересованы".

Боррель добавил, что Россия не оправдала ожиданий и не стала современной демократией. Она все больше отдаляется от Европы, рассматривая демократические ценности как угрозу для своего существования. Боррель указал на "глубокое разочарование и все большее недоверие" между ЕС и Россией. При этом он предложил дальнейшие шаги, которые включают также введение санкций против Москвы за заключение Навального.

Читайте такжеEUObserver: Унизительный визит Борреля в Россию помог Кремлю еще больше расколоть ЕСБолее 70 депутатов Европарламента подписали письмо с требованием отставки Борреля. Румынский евродепутат и лидер центристской группы Renew group Дачиян Чолош сказал, что визит в Москву "негативно повлиял на доверие к ЕС в дипломатическом секторе". Другие же указали на более широкую проблему. Москва использовала визит Борреля, чтобы "унизить и оскорбить ЕС". Так считает евродепутат-социалист из Нидерландов Кати Пири. Но она также подчеркнула, что исход этих событий будет другим, если "лидеры ЕС займут жесткую позицию. Нам нужна совместная стратегия в отношении России".

Немецкий евродепутат Рейнхард Бютикофер тоже так считает. Он назвал визит Борреля в Москву "провалом". Однако, отметил, что с главным дипломатом ЕС вели себя так плохо "из-за отсутствия единства в Европейском совете".

The Guardian пишет, что единство ЕС в отношении России вряд ли появится в ближайшее время. Несмотря на все большее недовольство поведением Москвы во многих столицах, существует широкое несогласие относительно того, как ответить на нее, потому что национальные стратегические и экономические интересы далеко не одинаковы.

Германия, игравшая главную роль во введении санкций ЕС против России после аннексии Крыма в 2014 году, отвергает все призывы отказаться от газопровода "Северный поток-2". Зато она поддерживает введение адресных санкций против некоторых богатых сторонников Кремля. Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон все еще поддерживает диалог и стратегическую "перезагрузку" отношений ЕС с Россией. Польша и страны Балтии требуют более жестких действий.

"Москва знает, чего она хочет от ЕС: отношений, основанных на ведении дел с каждой страной-участницей отдельно. Зато ЕС коллективно не знает, какого диалога или отношений с Россией он хочет", - пояснила Джуди Демпси из центра Carnegie Europe.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: Германии не стоило вообще браться за "Северный поток-2"Она объяснила, что, как и его предшественники, Боррель был обречен на провал. Потому что ЕС не хватает настоящей европейской стратегии, которая бы сочетала в себе ценности, общие интересы и цели. До сих пор национальные интересы в Европе мешали появлению такой стратегии. И ничто не указывает на приближение перемен.

Николае Попеску из Европейского Совета иностранных дел отмечает, что европейские попытки перезагрузить отношения с Россией были обречены на провал. Потому что они "основаны на идее о взаимных уступках". Но, по мнению Попеску, Россия думает иначе. Если Запад хочет перезагрузку, то именно он и должен отступить. Это означает, что любое новое предложение перезапуска отношений "лишь подпитывает нежелание России сотрудничать". По мнению румынского эксперта, более жесткий подход может принести лучшие результаты.

"Сохранение давления санкций, отказ от "Северного потока-2", построение более глубокого партнерства в сфере безопасности с восточными соседями ЕС - этот хоть и более трудный, но безопасный путь к перезапуску отношений с Россией", - считает Попеску.

Дипломатический скандал между РФ и Евросоюзом: детали

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель 5 февраля совершил визит в РФ, где встречался с главой МИД Сергеем Лавровым.

В тот же день МИД РФ сообщил об объявлении персонами non grata сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии из-за участия в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После визита Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС. "Агрессивно организованная пресс-конференция и выдворение трех дипломатов ЕС во время моего визита показывают, что российские власти не хотели использовать эту возможность для более конструктивного диалога с ЕС. Хотя это не совсем неожиданно, это вызывает сожаление...",- отметил Боррель.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань