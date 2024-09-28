По словам дипломата, общая сумма ЕС помощи Украине составляет более 130 миллиардов евро.

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель возмущен комментариями экс-президента США Дональда Трампа о том, что ЕС недостаточно помогает Украине. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Le Monde.

По его словам, помощь, которую ЕС предоставил Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, была "далеко не незначительной".

"Недавно я слышал, как один из американских кандидатов сказал: "О, европейцы не делают свою часть работы". Что ж, если суммировать все, что мы делаем для Украины - военно, экономически, финансово и на гуманитарном фронте - это более 130 миллиардов евро, то есть больше, чем вы [американцы] делаете", - подчеркнул Боррель.

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Дипломат добавил, что военная помощь, которую предоставили страны ЕС, достигает 45 млрд евро. Эта сумма меньше по сравнению с американским вкладом, однако все равно является значительной.

Боррель напомнил, что ЕС предоставил Украине статус кандидата и перспективу членства, что до начала полномасштабной войны "было бы немыслимо". Также политик добавил, что ЕС сейчас предоставляет Украине значительную помощь и принял почти 5 млн беженцев.

Ранее Дональд Трамп заявил во время своей речи, что США предоставили Украине "почти 300 миллиардов долларов", тогда как страны ЕС "лишь небольшую часть от этой суммы".

Встреча Трампа и Зеленского - что известно

Как сообщал УНИАН, 27 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

"Я думаю, что мы имеем общее видение, что война в Украине должна быть остановлена и что Путин не может выиграть. Украина должна победить. И я хочу обсудить с вами детали нашего плана, Плана победы", - подчеркнул Зеленский Трампу перед началом закрытой части встречи.

В то же время после встречи с Зеленским Трамп начал говорить о Третьей мировой войне в случае победы на выборах его соперника Камалы Харрис. Он добавил, если его изберут президентом, война между Россией и Украиной "закончится быстро".

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