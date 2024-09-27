После встречи с Зеленским Трамп начал пугать Третьей мировой в случае победы Харрис

В своей соцсети он написал, что провел "отличную встречу" с Зеленским.

Бывший президент США Дональд Трамп, который снова баллотируется в Белый дом от республиканцев, рассказал о сегодняшних переговорах с украинским лидеро Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

В своей соцсети Truth Social он написал, что провел с ним "отличную встречу", и если его изберут президентом, война между Россией и Украиной "закончится быстро". Трамп отметил:

"Если нет, то эта война никогда не окончится и перейдет в фазу Третьей мировой войны. Госпожа Гаррис никогда не сможет завершить войну и не смогла. Ничего не изменится, кроме того, что смерть и разрушение станут только хуже".

Война в Украине - позиция Трампа

В четверг во время встречи с Зеленским Харрис намекнула на предложение Трампа начать переговоры с Россией о территориальных уступках и заявила, что подобный подход равносилен капитуляции.

Экс-президент не объясняет, как именно он предлагает закончить войну, однако западные политики и эксперты опасаются, что он намерен вынудить Украину к территориальным уступкам или замораживанию конфликта. Киев решительно возражает против таких предложений.

Трамп по итогам встречи с Зеленским заявил, что война в Украине должна закончиться справедливо. На вопрос о о том, не поменял ли он свое мнение после беседы с украинским лидером, Трамп ответил, что "многое узнал", но мнение не поменял:

"Я и президент Зеленский хотим, чтобы эта война закончилась. И закончилась справедливо. Я думаю, что это произойдет в нужное время", - добавил он.

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