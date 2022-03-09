Джонсон пообещал привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления.

Премьер-министр Великобритании отреагировал на авиаудар по роддому в Мариуполе 9 марта, совершенный российскими войсками. Он пообещал привлечь Путина к ответственности за совершенные преступления.

Об этом Джонсон написал в Twitter.

"Нет ничего хуже, чем нападения на беззащитных людей. Великобритания изучает возможность еще большей поддержки Украины для защиты от авиаударов, и мы привлечем Путина к ответственности за его ужасные преступления", — написал Джонсон.

Напомним, 9 марта российские войска полностью уничтожили работающий роддом в Мариуполе, а также скинули несколько бомб на детскую больницу. В роддоме никто не погиб, но много людей пострадали.

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