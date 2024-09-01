Большинство поляков поддержали сбивание российских объектов над Польшей

Речь идет о целях, которые пролетают над польской территорией во время атак России на Украину, даже если они не уверены, что это за объекты.

Большинство жителей Польши согласны, чтобы военные страны сбивали воздушные цели, пролетающие над польской территорией во время атак России на Украину, даже если они не уверены, что это за объекты.

Как свидетельствует опрос SW Reaserch для Rzeczpospolita, поляков спросили: "По вашему мнению, должна ли Польша сбивать объекты, пролетающие над нашей территорией во время нападения России на Украину, даже если нет уверенности, что это за объекты?".

"Да" проголосовали 58,5% респондентов, "нет" - 22,1%, "не имею определенного мнения" - 19,4%.

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Отмечается, результаты отличаются для каждой группы в зависимости от пола, возраста или образования. Утвердительный ответ чаще выбирали женщины - ответ "да" выбрали 60,8%, еще 20,0% - "нет", "не знаю" - 19%.

Поддержали решение о сбивании таких целей 55% мужчин, категорически против - 24,4%, "не знаю" - 19,8% респондентов.

Опрос провели 27-28 августа этого года среди пользователей онлайн-панели SW Panel. Его участниками стали 800 совершеннолетних поляков.

Украинско-польские отношения

Ранее УНИАН писал, что Варшава рассматривает возможность вмешиваться после того, как российские удары разрушили украинскую энергосистему и уничтожили крупнейшую детскую больницу в Киеве. Речь идет о помощи Украине сбивать ракеты, которые запускают российские войска.

В МИД страны заявили, что Польша имеет право сбивать российские ракеты, которые рискуют пересечь ее территорию, "как мы предполагаем, по ошибке". Однако, их перехват только после того, как они пересекут границу, представляет собой "дилемму", поскольку обломки могут нанести ущерб.

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