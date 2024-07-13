Варшава предложила рассмотреть возможность сбивать российские ракеты.

Варшава рассматривает возможность вмешиваться после того, как российские удары разрушили украинскую энергосистему и уничтожили крупнейшую детскую больницу в Киеве. Речь идет о помощи Украине сбивать ракеты, которые запускают российские войска.

Издание Politico пишет, что в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что это предложение, первоначально выдвинутое Киевом, рассматривается и включено в совместное соглашение по обороне, подписанное двумя странами.

"На данном этапе это идея. В нашем соглашении говорится, что мы будем изучать эту идею", - сказал Сикорский.

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Польша, добавил он, имеет право сбивать российские ракеты, которые рискуют пересечь ее территорию, "как мы предполагаем, по ошибке". Однако, продолжил министр иностранных дел, их перехват только после того, как они пересекут границу, представляет собой "дилемму", поскольку обломки могут нанести ущерб.

"Украинцы говорят: "Пожалуйста, мы не против, делайте это в нашем воздушном пространстве, когда грозит неизбежная опасность пересечения польской границы". На мой взгляд, это самооборона, но мы изучаем эту идею", - заявил Сикорский.

Это отход от предыдущих позиций Варшавы по данному вопросу. Владислав Косиняк-Камыш, заместитель премьер-министра и министр обороны страны, заявил, что этот шаг потребует одобрения со стороны союзников по НАТО из-за опасений по поводу возможной эскалации.

"Если НАТО не примет такого решения, Польша не будет принимать его самостоятельно", - сказал он.

Удары РФ по Украине – последние новости

В последние недели Россия нанесла ряд ударов по гражданским объектам. 8 июля в результате атаки на крупнейшую детскую больницу Украины погибли два человека и еще 16 получили ранения.

ООН подтвердила "высокую вероятность" того, что кровавая бойня произошла в результате "прямого попадания" российской ракеты, а не из-за того, что ракета была сбита, как утверждала Москва. Международный уголовный суд начал расследование потенциального военного преступления.

Украина получила пакет средств противовоздушной обороны, в том числе больше систем Patriot американского производства, в рамках соглашения, обещанного на саммите НАТО. Однако, по мнению экспертов, поставки целого ряда оборудования и ракет-перехватчиков должны быть постоянными, а не разовыми.

Стоит отметить, что в соседних для Украины странах неоднократно падали обломки сбитых украинцами российских ракет и дронов, а также некоторые ракеты РФ врывались в воздушное пространство стран НАТО, но должной реакции не последовало.

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