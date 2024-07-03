Большинство европейцев не верит, что Украина победит на поле боя, - опрос

Впрочем, большая часть опрошенных склонна верить, что война завершится путем переговоров.

В то время как большинство украинцев верит, что Киев победит в войне с российскими войсками, европейцы настроены более скептически.

Как сообщает Politico, об этом свидетельствуют данные исследования Европейского совета по международным отношениям (ECFR), опубликованное в среду - за несколько дней до саммита НАТО в Вашингтоне. Европейцев из 14 стран ЕС спросили, какое у них мнение о конфликте в Украине.

Как выяснилось, европейцы склонны верить, что Украина не победит Россию на поле боя - примерно от трети до половины опрошенных считают, что война завершится урегулированием путем переговоров, а 31% респондентов видят победу России вероятной. Из опрошенных стран ЕС только в Эстонии мнение о победе Украины было преобладающим - 38%.

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Напротив, большинство украинцев (58%) остаются уверенными, что их войска могут победить, и что они могут и в дальнейшем рассчитывать на поддержку своих международных союзников. Лишь 1% украинцев верят, что Россия выиграет войну, тогда как 30% видят урегулирование путем переговоров как наиболее вероятный результат.

Лидеры НАТО "вряд ли найдут внутреннюю поддержку для развертывания войск" среди населения стран-членов. Результаты в пользу этого колеблются от 4 до 22% в разных странах.

Относительно расходов на оборону, данные показали, что большинство стран против увеличения своих взносов, за исключением Польши (где 53% поддерживают увеличение расходов на оборону), Эстонии (45%), Швеции (41%) и Германии (40%).

Однако большинство европейцев все еще поддерживает участие в войне другими способами - например, предоставляя техническую помощь и увеличивая поставки оружия и боеприпасов.

Только в Болгарии, Греции и Италии большинство населения - 63%, 54% и 53% соответственно - считают увеличение поставок боеприпасов и оружия в Украину "плохой идеей".

Европейцы также разделились относительно преимуществ вступления Украины в ЕС. Страны, которые больше всего поддерживают это Португалия, Эстония, Швеция, Испания и Польша, а наиболее скептические - Германия, Болгария, Чехия и Франция.

Среди украинцев почти две трети (64%) считают, что членство в ЕС является таким же решающим, как и членство в НАТО, для будущего их страны.

Вступление Украины в ЕС

Украина подала заявку на членство в блоке в феврале 2022 года, а в июне того же года получила статус кандидата в ЕС. Около недели назад, 25 июня, ЕС открыл официальные переговоры о вступлении как с Украиной, так и с Молдовой.

Как писал УНИАН, Венгрия планирует обжаловать передачу Украине поступлений от замороженных в Европейском Союзе российских активов. Как заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, "ЕС пересек красную линию", использовав 1,4 млрд евро поступлений на финансирование поставок оружия в Украину, тогда как "на самом деле Венгрия этого не хотела и нужно было бы единогласное решение".

Также мы рассказывали, что недавно ЕС оштрафовал Венгрию за нарушение правил обращения с мигрантами и беженцами. После этого премьер-министр страны Виктор Орбан пообещал компенсировать эти убытки за счет учреждений, которые помогали Украине в ее борьбе против российского агрессора.

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