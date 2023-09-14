Министр обороны Болгарии обвинил российские власти в провокациях.

В Черном море страны НАТО могут иметь прямой конфликт с Россией.

Такое заявление сделал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передает Euractiv. По его мнению, Москва блокирует черноморскую экономическую зону Болгарии.

Тагарев обвинил российские власти в провокациях. Он подчеркнул, что дополнительные меры безопасности в экономических зонах могут быть обеспечены только действиями НАТО, в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

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"Болгария обсуждает ответ на эти провокации - как самостоятельно, так и с нашими союзниками по НАТО", - сказал министр.

Тагарев добавил, что Болгария не готовила сценарии на случай нападения России на грузовые суда, которые будут идти из украинских портов через болгарские воды. Министр считает, что пока таких рисков нет.

"Эти воды находятся под суверенитетом каждого прибрежного государства и являются частью государственной территории. Нападение в территориальном море может рассматриваться как нападение на Республику Болгария и НАТО в целом", - отметил Тагарев.

Ситуация в Черном море

Ситуация в Черном море ухудшилась с тех пор, как Москва вышла из "зерновой сделки". После этого она начала уничтожать ракетами украинскую портовую и зерновую инфраструктуру. Кроме того, власти страны-агрессора заявили, что будут рассматривать любые корабли, идущие через Черное море, как перевозящие военные грузы.

Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев уже предполагал, что в Черном море страны НАТО могут иметь прямой конфликт с Россией.

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