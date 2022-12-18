Сытому якобы угрожали убийством его сына, проживающего во Франции.

Лидер ЧВК "Вагнера", "повар Путина" Евгений Пригожин обвинил Францию в причастности к покушению на "его человека" в ЦАР Дмитрия Сытого. Власти Франции отвергают обвинения.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в комментарии CNN назвала эти обвинения очередным примером российской пропаганды.

"Эта информация является ложной. … Это хороший пример российской пропаганды и причудливого воображения, которое иногда характеризует эту пропаганду. Я не буду комментировать позицию "Вагнера" в целом. … Мне бы многое хотелось о них сказать, но сейчас не время", — добавила она.

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Покушение на Дмитрия Сытого

Накануне стало известно, что Центральноафриканской Республике "человек Пригожина", руководитель культурного центра "Русский дом" Дмитрий Сытый, которого СМИ связывают с золотодобычей "вагнеровцев" в Африке, получил травму. Это произошло после того, как получил посылку и она взорвалась в его руках.

Посольство РФ в ЦАР в субботу вечером заявило, что состояние Сытого остается "стабильным и серьезным". Он якобы потерял много крови и врачи продолжают бороться за его жизнь.

Пригожин ранее утверждал, что Сытый получил посылку из Того с фотографией его сына, проживающего во Франции. Якобы к посылке была прикреплена записка с угрозой, что он получит его голову, если "русские не уберутся с африканского континента".

Пригожин утверждал, что обратился в Министерство иностранных дел Российской Федерации с тем, чтобы оно инициировало процедуру объявления Франции государством-спонсором терроризма в связи с инцидентом в ЦАР.

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