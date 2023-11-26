Отмечается, что мужчину передали представителям Красного Креста.

Боевики ХАМАС передал представителям Международного комитета Красного Креста заложника с гражданством Российской Федерации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры велись напрямую.

"ХАМАС освободило заложника, имевшего российское гражданство, в ответ на усилия президента России Владимира Путина", - цитирует российское пропагандистское издание ТАСС пресс-секретаря главы ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну.

При этом он выразил благодарность Путину за поддержку террористов.

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"В ответ на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания российской позиции по поддержке палестинского дела ХАМАС освободило заложника с российским гражданством", - говорится в сообщении.

Позже Захарова сообщила, что заложника освободили в ходе прямых договоренностей с ХАМАС.

"Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобожден и передан Красному Кресту обладатель российского паспорта. В ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его. Это освобождение произошло вне списка на обмен. Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена", - заявила спикер МИД РФ.

При этом она указала, что освобожденного россиянина зовут Рон Олегович Кривой.

Стоит отметить, что ранее российские СМИ утверждали, что в заложниках у боевиков находятся две гражданки России. В свою очередь израильские СМИ писали, что среди заложников по меньшей мере четыре гражданина РФ – Елена и Александр Труфановы, Ирина Татти и Андрей Козлов.

Война Израиля с ХАМАС - освобождение заложников

24 ноября между Израилем и ХАМАС стартовало четырехдневное перемирие для освобождением заложников. Согласно договоренностям, боевики должны отпустить около 50 заложников. В свою очередь, Израиль пообещал выпустить из тюрем 150 палестинских женщин и подростков, осужденных за терроризм.

Во время первого этапа обмена ХАМАС освободил 24 заложника, среди которых 13 граждан Израиля, 10 граждан Таиланда и один гражданин Филиппин, а Израиль отпустил 39 осужденных.

Позже появилась информация, что второй раунд освобождения заложников под угрозой. Боевики обвинили Израиль в нарушении договоренностей.

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