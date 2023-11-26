Освобожденные заложники уже находятся на территории Израиля

ХАМАС освободил 13 израильских заложников, а также нескольких иностранцев, которые удерживались в Газе. Эту информацию подтвердил ЦАХАЛ.

Как пишет The Times of Israel заложников ХАМАС передал Красному Кресту – такое заявление сделали сами террористы. Заложников должны доставить на египетский пограничный переход Рафах, где их передадут представителям Израиля.

ЦАХАЛ подтвердил, что 13 израильских заложников находятся в руках Красного Креста и направляются к контрольно-пропускному пункту Рафах в Египте. Оттуда их заберут на территорию Израиля.

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Позже сообщили, что 13 израильских заложников и четыре иностранных заложника перебрались из сектора Газа в Египет. Предполагается, что большинство израильских заложников были похищены из кибуца Беэри. Освобожденные иностранцы – граждане Таиланда.

Примечательно, что подтвержден переход четырех иностранных граждан, тогда как ХАМАС заявлял, что отпустил 7 иностранцев.

Все 17 человек уже находятся на территории Израиля, сообщили в Армии обороны страны.

Война Израиля с ХАМАС: освобождение заложников

В пятницу, 24 ноября, между Израилем и ХАМАС начало действовать четырехдневное перемирие с освобождением заложников. В рамках договоренности ХАМАС должен отпустить приблизительно 50 людей, которых похитили во время нападения на Израиль в начале октября. В свою очередь, Израиль должен выпустить из тюрем 150 палестинских женщин и подростков, которые были осуждены по статьям о терроризме.

Во время первого этапа обмена ХАМАС освободил 24 заложника. Среди них – 13 граждан Израиля, 10 граждан Таиланда и один гражданин Филиппин. Израиль отпустил 39 палестинских женщин и подростков.

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