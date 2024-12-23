Заявляется, что причастных уволили.

Немецкий автостроительный и авиамоторный концерн BMW заявил о разоблачении схемы, с помощью которой их автомобили поставляли в Россию.

Согласно заявлению концерна, которое публикует DW, поставки на территорию Российской Федерации стали возможны благодаря нарушениям в экспорте автомобилей из филиала в городе Ганновер. Экспорт уже остановили, а сотрудников, которые несут за это наибольшую ответственность, уволили.

По данным Business Insider, россияне получили более 100 автомобилей премиум-класса благодаря запрещенным экспортным операциям, которые осуществляли сотрудники завода в Ганновере.

Видео дня

Выход BMW из России

Напомним, в начале полномасштабного вторжения немецкий производитель осудил российскую агрессию, а также объявил об остановке экспорта автомобилей в Россию и прекращении сборки в Калининграде.

Летом прошлого года стало известно, что компания ограничила российским дилерам доступ к своему фирменному программному обеспечению. Россияне жаловались, что из-за этого система считает машины крадеными и блокирует их.

Вас также могут заинтересовать новости: