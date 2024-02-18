Глава Минюста считает, что с польскими фермерами надо разговаривать, поскольку они хотели бы помогать, а не блокировать.

Министр юстиции Денис Малюська по дороге в Варшаву остановился на украинско-польской границе, чтобы поговорить с местными фермерами, которые блокируют границу.

"После пересечения границы вышел поговорить с польскими фермерами, которые блокируют границу. Очень приятные мужики, у которых куча мифов в голове. Они слышали, что украинские фуры везут не только украинское, но и российское зерно, а русского они не хотят. Говорят, что транзит они охотно бы пропускали, но страны, куда направляются товары, отказываются их принимать, потому что некачественное, и транзит якобы возвращается в Польшу. Что-то там с товаром в вагонах было не так", - сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Он отметил, что не видел злых и агрессивных фермеров. По его словам, с польскими фермерами на границе надо разговаривать и объяснять, поскольку они хотели бы помогать, а не блокировать.

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Украинско-польская граница - последние новости

11 февраля польские фермеры перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" высыпали зерно из нескольких украинских фур. Блокировщики тогда срезали пломбы с грузовиков с помощью болгарки. Позже в польском правительстве отреагировали на инцидент.

16 февраля Мининфраструктуры сообщило, что национальный перевозчик "Украинское Дунайское пароходство" готовится к запуску баржевых контейнерных караванов через Дунай, в обход заблокированной границы на западе страны.

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