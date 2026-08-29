У Зеленского признали проблему с 'Бандеролями' и реактивными 'Шахедами'

По оценке Бескрестнова, сейчас удается уничтожать около 80% таких дронов.

Украинские производители пока не смогли создать эффективные реактивные дроны-перехватчики для российских реактивных "Шахедов" и "Бандеролей". Об этом заявил советник Зеленского по технологическим вопросам Сергей (Флэш) Бескрестнов в интервью "Радио NV".

По его словам, еще зимой производители обещали, что такие перехватчики появятся в течение нескольких недель, однако задача оказалась сложнее, чем ожидалось.

"Много месяцев прошло, а у нас до сих пор нет такого", - сказал Бескрестнов.

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Он пояснил, что одной из проблем стало увеличение скорости российских реактивных дронов. Если "Герань-3" развивала около 300-330 км/ч, то "Герань-4" летает со скоростью 450-550 км/ч. Поэтому украинскому перехватчику требуется скорость около 600 км/ч.

Пока реактивные "Шахеды" сбивают ракетами. По оценке Бескрестнова, сейчас удается уничтожать около 80% таких дронов.

Удары РФ по Украине

Ранее заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что российские оккупанты активизировали атаки реактивными дронами по территории Украины. Украинские дроны-перехватчики пока не демонстрируют ожидаемой эффективности, поэтому для отработки успешных контрмер Силам обороны нужно время.

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