Названы лучшие смартфоны Xiaomi в 2026 году: от флагмана до модели за $100

Эксперты протестировали десятки моделей китайского производителя и выбрали лучшие.

Компания Xiaomi предлагает десятки мобильных устройств в разных ценовых категориях, поэтому выбрать подходящий аппарат бывает непросто. Эксперты Gizmochina составили список лучших телефонов Xiaomi и ее суббренда Redmi в 2026 году, распределив их по основным категориям – от дорогих флагманов до доступных моделей.

Лучшим для большинства признан базовый Xiaomi 17. Смартфон предлагает баланс между производительностью, автономностью и удобным компактным форм-фактором. Он оснащен 6,3-дюймовым LTPO OLED-экраном с частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит, самым мощным чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятором нового поколения 6000 мАч.

Система камер также впечатляет для столь компактного флагмана. Основной сенсор Light Fusion 950 получил разрешение 50 мегапикселей и оптическую стабилизацию изображения (OIS). Ей дополняют 50-Мп телеобъектив на 60 мм с OIS и 2,6-кратным оптическим зумом и 50-Мп ультраширокоугольная камера. Фронтальная камера тоже имеет разрешение 50 Мп. Все четыре камеры входят в систему, созданную совместно с Leica.

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В Европе Xiaomi 17 стоит от 999 евро за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Модификация с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ накопителя обойдется в €1099.

Лучший ультрафлагман Xiaomi – Xiaomi 17 Ultra. На фоне конкурентов он выделяется системой камер с акцентом на оптику. Главная фишка – 200-Мп телеобъектив Leica с механическим оптическим зумом 75–100 мм. Кроме того, устройство получило 50-Мп основную камеру с 1-дюймовым сенсором и 6,9-дюймовый HyperRGB OLED-экран с частотой 1–120 Гц и яркостью до 3500 нит – лучшее решение в классе.

– Xiaomi 17 Ultra. На фоне конкурентов он выделяется системой камер с акцентом на оптику. Главная фишка – 200-Мп телеобъектив Leica с механическим оптическим зумом 75–100 мм. Кроме того, устройство получило 50-Мп основную камеру с 1-дюймовым сенсором и 6,9-дюймовый HyperRGB OLED-экран с частотой 1–120 Гц и яркостью до 3500 нит – лучшее решение в классе. Лучшая альтернатива флагману – Xiaomi 17T. Смартфон предлагает многие характеристики старших моделей, но стоит дешевле: 120-герцовый AMOLED-дисплей на 6.59 дюйма с 1.5K-разрешением, мощный процессор Dimensity 8500 Ultra и батарея на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Он идеально подойдет для мультитаскинга и гейминга.

– Xiaomi 17T. Смартфон предлагает многие характеристики старших моделей, но стоит дешевле: 120-герцовый AMOLED-дисплей на 6.59 дюйма с 1.5K-разрешением, мощный процессор Dimensity 8500 Ultra и батарея на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Он идеально подойдет для мультитаскинга и гейминга. Лучший смартфон Xiaomi среднего класса – Redmi Note 17 Pro. Эксперты издания уверяют, что "прошка" отлично подойдет всем, кто хочет получить отличный экран, надежную камеру и большую автономность за доступную деньги. Также заявлена защита IP66 и IP68 и шесть лет обновлений безопасности.

– Redmi Note 17 Pro. Эксперты издания уверяют, что "прошка" отлично подойдет всем, кто хочет получить отличный экран, надежную камеру и большую автономность за доступную деньги. Также заявлена защита IP66 и IP68 и шесть лет обновлений безопасности. Лучший вариант до $300 – Redmi 17 5G. Главным преимуществом модели стал огромный кремний-углеродный аккумулятор на 7500 мАч. По заявлению Xiaomi, его хватает до 30 часов воспроизведения видео. Базируется Redmi 17 на чипе Snapdragon 4 Gen 5, мощности которого достаточно даже для тяжелых игр.

Лучший вариант до $150 – Redmi 15C. Это базовая модель с 6,9-дюймовым HD+ LCD-дисплеем и частотой обновления 120 Гц. Вдобавок ко всему аппарат достойно держит заряд за счет аккумулятора 6000 мАч и оснащен 3.5-мм миниджеком.

Ранее на этой неделе Xiaomi выпустила свой первый смартфон с батареей 10 000 мАч. Новинка способна работать до 3 дней при обычном использовании, а батарея сохраняет 80% емкости после 1600 циклов зарядки. Это примерно 6 лет эксплуатации.

Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов Samsung в 2026 году под разный бюджет и запросы.

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