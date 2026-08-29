Комендантский час хотят пересмотреть: Корецкий анонсировал изменения из-за новой тактики РФ

Премьер-министр считает, что подходы и алгоритмы реагирования на атаки России необходимо менять.

Правительство планирует пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступу граждан к оперативной информации о воздушных угрозах. Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил в Telegram. При этом он не уточнил, какие именно изменения предполагаются.

По его словам, необходима адаптация работы государства, столицы, экономики и критической инфраструктуры к новой тактике российских атак.

"Длительные воздушные тревоги влияют не только на безопасность людей, но и на работу предприятий, логистику, транспорт, школы, детские сады и другие сферы жизни. Враг пытается парализовать экономическую активность в столице и крупных городах, поэтому и наши подходы и алгоритмы реагирования должны меняться", – отмечает глава правительства.

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Он также сообщил, что правительство работает над решениями, касающимися деятельности предприятий и учреждений в условиях различных типов опасности, организации логистики и транспорта, работы метро и других объектов инфраструктуры с целью обеспечения лучшей защиты людей и возможности жить в наших городах и общинах.

"Отдельно планируем пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступу граждан к оперативной информации об воздушных угрозах – без дополнительных рисков для безопасности", – отметил Корецкий.

Он сообщил, что необходимые предложения планируется сформировать в начале следующей недели, представить их общественности и приступить к их реализации.

Атаки РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Иван Тимочко отметил, что Россия всё чаще наносит удары днём, чтобы одновременно парализовать работу городов и нанести больший ущерб гражданскому населению.

По его словам, враг преследует несколько целей. Прежде всего – это остановить нашу экономику, потому что во время воздушных тревог многие работники вынуждены покидать свои рабочие места и уходить в укрытие. Кроме того, это вызывает постоянное общественное напряжение у родителей, отдавших детей в детские сады, у тех, кто находится в больницах, в транспорте.

По мнению Тимочко, враг сознательно рассчитывает на более сильный психологический эффект и большее количество пострадавших.

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