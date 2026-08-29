Посла Украины в Турции вызвали на 'ковер': в чем причина

Ранее председатель правления крупной турецкой судоходной компании Мустафа Кан "Трансбосфор" обвинил Украину в ударах по турецким судам и назвал это "пиратством".

Посол Украины в Анкаре Нериман Джелал был вызван в Министерство иностранных дел в связи с обстрелом турецкого судна в Черном море и буксируемого им судна.

Согласно информации, полученной из источников издания Anadolu в Министерстве иностранных дел, после нападения на принадлежащее Турции судно "Лидер Бордо Мави" у берегов Туапсе в Черном море 26 августа и последующего обстрела буксируемого им судна "Лидер Коджатепе" 27 августа, посол Джелал был вызван в министерство.

В ходе встречи была озвучена реакция Турции на эти нападения и даны необходимые предупреждения о необходимости обеспечения безопасности жизни, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море.

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Ранее председатель правления крупной турецкой судоходной компании Мустафа Кан "Трансбосфор" обвинил Украину в ударах по турецким судам и назвал это "пиратством". Он заявил, что Украина якобы первой начала наносить удары по судам в Черном море.

"Я считаю, что тем, кто спровоцировал и начал всё это, была Украина. Даже не считаю, а знаю. Потому что в самом начале они били только по судам, перевозившим военные грузы. Однако сразу после саммита НАТО в течение 100 часов, то есть буквально за 3 дня, они атаковали конвой. Было поражено 35 судов. И хотя затонувших среди них нет, судно выходит из строя, плюс ты запугиваешь экипаж, и экипаж больше не хочет идти в этот регион. Я считаю, что это в некоторой степени пиратское нападение. То есть ты бьешь по судну под турецким флагом - да какое ты вообще имеешь право? Вслед за этим то же самое начала делать и Россия", - сказал Кан.

Он прогнозировал, что убытки Турции из-за ударов по судам, почти полной остановки судоходства в Черном море и через Турецкие проливы в ближайшие три месяца составят 20 млрд долл. Потери могут вырасти еще больше из-за подорожания сырья, пшеницы и нефти.

Кан призвал власти Турции повлиять на Украину и РФ и добиться создания нового зернового коридора.

Ситуация в Черном море

В последнее время Россия увеличила интенсивность атак по портам Большой Одессы и гражданским судам в Черном море. Для ударов используется новая российская крылатая ракета "Бандероль", которая с момента начала серийного производства в конце прошлого месяца превратила черноморское побережье Украины в смертельно опасную зону для грузовых судов.

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