Президент Эстонии назвал сроки, когда Россия может напасть на страну

По его словам, гибридные угрозы существуют уже довольно давно.

В ближайшее время РФ вряд ли начнет агрессию против Эстонии, однако невозможно предсказать, какой будет ситуация через 5, 10 или 15 лет. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в эфире "Эспрессо".

По его словам, страна должна быть готова к любому сценарию, поскольку слабой стороной государства остается готовность гражданского населения.

Карис подчеркнул, что у Эстонии уже есть подготовленный военный резерв и союз обороны.

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"Все может случиться, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. И эта готовность чрезвычайно важна. Мы многое сделали в этом направлении: у нас есть хорошо подготовленный военный резерв, а также союз обороны. В то же время, пожалуй, одна из наших слабых сторон - это готовность гражданского населения. У нас не хватает укрытий и других необходимых вещей. В этом вопросе мы могли бы поучиться у Украины", - добавил политик.

Он отметил, что в настоящее время Россия находится в очень слабой позиции.

"Но никто не знает, что произойдет через 5, 10 или 15 лет. Я всегда привожу пример периода перед Второй мировой войной. Тогда у нас была великолепная армия, но мы были одни, без союзников", - высказался Карис.

Эстонский лидер сказал, что сегодня страна является членом НАТО, поэтому ее ситуация существенно отличается от той, которая была перед Второй мировой войной. Также он высказался о гибридных угрозах со стороны России, которые существуют уже давно.

"Гибридные угрозы существуют уже довольно давно. Именно поэтому мы создали в Эстонии соответствующие центры. Кибербезопасность была одной из таких проблем еще в 2007 году. Тогда мы начали убеждать других, что это тоже часть войны. Сейчас в Эстонии работает Центр киберобороны НАТО, к работе которого также привлечена Украина. Так что в этом вопросе мы тоже готовы, но речь идет не только о кибербезопасности. Есть теневой флот, есть много других угроз. Сюда же можно отнести и фейковые новости", - подытожил Карис.

Угроза для НАТО со стороны РФ - последние новости

Ранее BBC писало, что Путин усиливает угрозы Западу, но не хочет войны с НАТО. В частности, источники издания отмечают, что последние предупреждения из Москвы, а именно о том, что в будущем целью могут стать британские войска или что могут подвергнуться атаке ее оборонные заводы, "не являются чем-то новым".

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что РФ готовится к эскалации, впереди критические 7–8 месяцев. Он отметил, что особенно важными могут стать осень и зима, а следующие семь-восемь месяцев – критическими для безопасности Украины, Польши и других стран Европы.

"Известно, что Россия очень серьезно готовится к эскалации напряженности – как в войне с Украиной, так и во всем регионе, и что для России эта осень и зима должны стать ключевыми", – добавил политик.

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