На одном из ключевых направлений за Россию воюют до 30% иностранных наемников

Силы обороны наносят оккупантам значительные потери и не позволяют им накопить ресурсы для более масштабного наступления.

Российские войска продолжают наращивать силы на Лиманском направлении, перебрасывая дополнительные штурмовые подразделения, операторов беспилотников и иностранных наемников. Об этом рассказал пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк в эфире "Суспильне Студия".

По его словам, в то же время Силы обороны наносят оккупантам значительные потери и не позволяют им накопить ресурсы для более масштабного наступления.

Он утверждает, что армия РФ ищет уязвимые участки по всей линии фронта на этом направлении, пытаясь добиться хотя бы локальных успехов и развить их. Для этого российское командование постоянно пополняет подразделения личным составом и накапливает силы вблизи переднего края.

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"Пытается накапливать свой личный состав на переднем крае, увеличивать его численность для продолжения этих атак. Это попытка компенсировать те потери, которые ранее понесла российская армия. Кроме того, увеличивает количество экипажей беспилотных систем, то есть пытается действовать не только на земле. Пытается увеличить и беспилотную составляющую для того, чтобы атаковать наши позиции и наши логистические маршруты", - сказал пресс-секретарь.

Денисюк отметил, что растет количество иностранных наемников в составе оккупационных войск: сейчас они составляют около 30% личного состава на этом направлении. Он добавил:

"Это выходцы из стран Латинской Америки, африканских стран и стран Юго-Восточной Азии. Их численность постоянно растет. То есть, если россияне закидывают свежую роту в зону нашей ответственности, то один взвод этой роты обязательно состоит полностью из иностранцев. Уровень подготовки крайне низкий. Россияне обманным путем привлекают их в ряды оккупационной армии и буквально сразу же, почти без подготовки, отправляют на выполнение боевых задач".

По его словам, многих из них вербуют обманом и почти без подготовки отправляют на боевые задания. Из-за этого растет количество случаев сдачи в плен.

Иностранцы в составе РФ

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в плен к украинским военным попали граждане 51 страны, которых Россия завербовала в свою армию: все они участвовали в войне против Украины.

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