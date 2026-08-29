Если Украина не завоюет мировые рынки оружия, это сделает Россия, - Буданов

Глава ОП уверен, что Украина на длительный период сможет стать экспортером безопасности.

Украине придется завоевывать мировые рынки вооружений, иначе это сделает Россия. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов на международном форуме "Украина Завтра", передает "Новини.LIVE".

"Мы думали, что мы единственные в мире, кто производит дроны, но это не так. Сейчас во многих странах Африки есть рынки, которые захватил Китай, а Россия и Украина потеряли из-за того, что ведут войну, по сути, на уничтожение друг друга. Это никого не удивляет. Но когда там появляются дроны из самых экзотических стран, это уже показатель", - заявил он.

По его словам, чем быстрее Украина начнет экспансию на рынки, тем лучше будет для государства и тем больше шансов у наших компаний выжить и развиваться.

Видео дня

"Я уверен, что мы на довольно длительный период времени сможем стать экспортерами безопасности, но не забывайте, что такие же условия и предложения по этому поводу сейчас делает РФ. Не стоит забывать о том, что мы не единственные в этом мире, кто может это предложить. Если не предложим мы, предложит наш враг", - подчеркнул Буданов.

Оружие для Украины - последние новости

Ранее президент страны Александр Стубб заявил, что его страна передаст Украине критически важные средства ПВО. По его словам, хотя Украина и находится в значительно лучшей ситуации, чем раньше, но это не означает, что Запад должен расслабляться.

"Мы знаем, что системы Patriot есть в разных частях мира, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Соединенных Штатах. И есть много других направлений, над которыми нам нужно работать", - добавил политик.

Также издание La Repubblica сообщало, что украинскую ПВО пополнят четырьмя комплексами SAMP/T. По словам журналистов, это оружие последнего поколения станет щитом от российских ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: