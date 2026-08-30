Военные корабли Королевского флота в течение трёх дней отслеживали российские суда

На прошлой неделе корабли HMS Duncan, HMS St Albans и HMS Severn с помощью радаров вели наблюдение за четырьмя судами, а вертолет Merlin обеспечивал наблюдение с воздуха.

Британское Министерство обороны сообщило, что военные корабли Королевского флота Великобритании и военный вертолет в течение трех дней отслеживали корабль ВМФ России и подсанкционные грузовые суда в ходе "интенсивной" операции в Северном море и Ла-Манше. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что на прошлой неделе корабли HMS Duncan, HMS St Albans и HMS Severn с помощью радаров вели наблюдение за четырьмя судами, а вертолет Merlin обеспечивал наблюдение с воздуха.

"С момента этой успешной операции мы наблюдаем, как суда российского теневого флота все чаще вынуждены менять свои маршруты, что приводит к значительным затратам и задержкам в их рейсах", - заявил генерал сэр Гвин Дженкинс, первый лорд адмиралтейства и начальник военно-морского штаба.

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Параллельно появились данные, свидетельствующие о том, что активность Королевского флота по мониторингу передвижений российских судов в этом году выросла на 25%.

В ходе августовской операции военные корабли Королевского флота, в том числе эсминец типа 45 и фрегат типа 23, отслеживали эсминец российского Северного флота "Адмирал Левченко", сопровождавший находящиеся под санкциями грузовые суда "Генерал Скобелев" и "Спарта" на юг через Северное море в пролив Ла-Манш.

В Королевском флоте заявили, что Россия была "вынуждена" ответить задействованием "дорогостоящих военных ресурсов", в том числе фрегата "Неустрашимый".

В заявлении сказано, что затем один из союзников по НАТО (какой именно - не указано) взял на себя наблюдение за российскими судами у побережья Франции.

Российские корабли

Капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко заявил, что появление кораблей Военно-морского флота РФ, в частности, противолодочного корабля "Адмирал Левченко" и судов обеспечения в Средиземном море может означать, что Россия начинает обустраивать учебный центр для сирийских военных. Она может этим воспользоваться, чтобы впоследствии распространить свое влияние в регионе.

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