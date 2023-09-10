Энтони Блинкен заявил, что все страны G20 в этом заявлении высказались за важность территориальной целостности и суверенитета.

Госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал совместное заявление лидеров G20 о войне в Украине. В документе страны не осуждают Россию за вторжение.

"Все страны G20 в этом заявлении отстаивают важность территориальной целостности и суверенитета — и это очень ясно. Я был в комнате, когда все лидеры разговаривали с президентом Байденом, и из всего, что они сказали, было совершенно ясно, что они не только хотят, чтобы эта война закончилась, но они хотят, чтобы она закончилась на справедливых и прочных условиях. Также было совершенно ясно, что последствия российской агрессии ощущаются во всех странах "Большой двадцатки" и во всем развивающемся мире", — цитирует Блинкена издание Politico.

При этом он заявил, что "очень важно, чтобы "Большая двадцатка" высказалась как единое целое".

Видео дня

"В какой-то степени, возможно, это G19, потому что очевидно, что Россия также присутствует здесь как часть G20", - указал дипломат.

По его словам, несмотря на слабые формулировки в совместном коммюнике этого года, лидеры "Большой двадцатки" отметили влияние войны на продовольственную безопасность на международном уровне.

Саммит G20 - 2023 - главные новости

В заявлении "Большой Двадцатки" в этом году Россия не называлась, но говорилось, что все страны должны "воздерживаться от действий против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства".

Формулировка, которую западные страны призвали обозначить продолжающимся осуждением вторжения президента России Владимира Путина в Украину, могла бы также успокоить жалобы Москвы на то, что атаки на территторию России усилились с начала контрнаступления ВСУ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимал активное участие в переговорах, которые привели к выработке окончательного варианта коммюнике.

Вас также могут заинтересовать новости: