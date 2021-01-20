Энтони Блинкен считает коррупцию и отсутствие эффективных институтов для управления государством угрозой для Украины.

Кандидат избранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на пост государственного секретаря США Энтони Блинкен считает, что не только российская агрессия мешает Украине стать жизнеспособной демократией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал во время слушаний в комитете Сената США по вопросам иностранных дел (заседание транслировалось на сайте комитета).

В частности, у него спросили, могут ли США предоставить Украине политические средства и экономическую помощь для того, чтобы она оставалась суверенной и независимой страной.

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Блинкен заявил, что уделил много времени теме Украины, когда раньше работал в правительстве США, и поддерживает настрой сенаторов помочь Украине. В частности, когда это особенно касается противодействия агрессии России, связанной с попыткой аннексии Крыма и ситуацией на Донбассе.

"Я полностью согласен с вами, что у нас должен быть всесторонний подход. Я поддерживаю предоставление летальной оборонной помощи Украине", - подчеркнул Блинкен.

При этом, он сказал, что если Россия является внешней угрозой для Украины, то угрозой с середины для Украины "является коррупция, нехватка учреждений, которые могут эффективно управлять страной".

"Мы должны также помочь украинцам справиться с этим, потому что даже если мы будем успешными хотя бы в помощи сдерживания России, и если эта угроза изнутри будет продолжаться - тогда будет очень сложно им построить жизнеспособную демократию", - подчеркнул Блинкен.

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Автор: Виталий Саенко