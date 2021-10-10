Энергосеть Ливана начала работать через сутки после полного отключения электричества в стране.

В Ливане, который последние сутки сидел без электричества, возобновилась подача электроэнергии.

Свет в стране пропал из-за того, что две самые мощные электростанции в субботу остановились из-за нехватки топлива, пишут BBC и DW.

Как заявил министр по делам энергетики и водных ресурсов Валид Файяд, электрическая сеть возобновила свою работу в воскресенье, 10 октября, после того, как военные доставили 6 миллионов литров топлива на две электростанции.

"Сеть вернулась к нормальной работе, как это было до того, как закончилось топливо на "Дейр-Аммаре" и "Аль-Захрани", - сказал Файяд.

Он также отметил, что восстановление энергоснабжения стало возможным после того, как Центробанк договорился о кредите на 100 млн долларов для закупки топлива.

Однако, подача электроэнергии в Ливане, как и в последние несколько месяцев, будет осуществляться не более чем на несколько часов в день.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 9 октября, в Ливане наступил полный блэкаут, страна осталась без электричества. Это произошло из-за нехватки дизельного топлива, все его запасы были исчерпаны.

Из-за экономического кризиса Ливан, испытывающее недостаток денежных средств, в последние месяцы импортирует минимальное количество топлива для производства электроэнергии.

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Как отмечает BBC, энергетический кризис - лишь часть экономических проблем Ливана, который задолжал 90 млрд долларов. Жители страны страдают от катастрофической нехватки бензина, лекарств и питьевой воды. Более половины жителей государства оказались за чертой бедности. При официальном обменном курсе 1500 ливанских фунтов за доллар уличный курс достигает 20 тысяч.

Всемирный банк назвал ливанский экономический кризис одним из тяжелейших в мире за 150 лет.

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Автор: Александр Топчий