Масштабный блэкаут в Венесуэле: почти вся страна сидит без света (видео)

Основной причиной стали устаревшие электросети, которые просто не выдерживают напряжения.

В Венесуэле произошел очередной блэкаут – от электроэнергии отключили 19 из 24 штатов, а также столицу страны Каракас.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"В столице остановилось метро, людям пришлось на ощупь искать выход из подземки и добираться домой пешком. Из-за отключенных светофоров образовались многочисленные пробки. Темнота поглотила и аэропорт, несколько рейсов - отсрочили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перебои со светом начались вчера в обед. Среди основных причин называют устаревшие электросети, которые просто не выдерживают напряжения. Сейчас коммунальщики пытаются восстановить поставки электричества, правда, сколько времени на это понадобится - прогнозировать не берутся.

Напомним, в начале марта в Венесуэле почти неделю были серьезные перебои с электроснабжением, связанные с аварией на крупнейшей гидроэлектростанции. Кризис сильно ударил по ряду регионов. Поэтому у населения не хватало питьевой воды и пищи. В связи с этим парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников к маршу на столицу страны Каракас.