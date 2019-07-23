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Масштабный блэкаут в Венесуэле: почти вся страна сидит без света (видео)

10:36, 23 июля 2019
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"В столице остановилось метро, людям пришлось на ощупь искать выход из подземки и добираться домой пешком. Из-за отключенных светофоров образовались многочисленные пробки. Темнота поглотила и аэропорт, несколько рейсов - отсрочили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перебои со светом начались вчера в обед. Среди основных причин называют устаревшие электросети, которые просто не выдерживают напряжения. Сейчас коммунальщики пытаются восстановить поставки электричества, правда, сколько времени на это понадобится - прогнозировать не берутся.

Напомним, в начале марта в Венесуэле почти неделю были серьезные перебои с электроснабжением, связанные с аварией на крупнейшей гидроэлектростанции. Кризис сильно ударил по ряду регионов. Поэтому у населения не хватало питьевой воды и пищи. В связи с этим парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников к маршу на столицу страны Каракас.

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Теги: #кризис в Венесуэле#Ситуация в Венесуэле#дефолт в Венесуэле