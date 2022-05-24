80% средств из потраченных в апреле – это оплата товаров в pos-терминалах торговой сети и получение наличных.

В апреле украинцы, уехавшие за границу из-за войны с Россией, потратили там около $2 млрд, рассчитываясь или снимая наличные с карточек украинских банков.

Об этом, со ссылкой на данные Нацбанка, Forbes рассказал представитель Украины во Всемирном банке Роман Качур.

"Получается, наши беженцы – не совсем беженцы, а довольно состоятельные туристы, которые активно поддерживают европейскую индустрию гостеприимства", - говорит Качур.

Прессслужба НБУ подтвердила эти цифры. 80% средств из потраченных в апреле $2 млрд – это оплата товаров в pos-терминалах торговой сети и получение наличных.

Если сравнить с прошлогодней статистикой зарубежных расходов, то можно увидеть 3-4-кратный рост. "Во второй половине 2021 года украинцы рассчитывались в сетях банков-нерезидентов на $500-700 млн ежемесячно. Еще до $50 млн снимали в банкоматах наличными", – комментирует финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Причина очевидна: война заставила миллионы украинцев искать убежища в Европе. По данным министра социальной политики Марины Лазебной, более 5 млн украинцев с начала войны выехали за пределы страны. Из них 4,5 млн – в страны-соседи, в том числе более 2 млн – в Польшу.

Отъезд миллионов украинцев (преимущественно женщин с несовершеннолетними детьми) существенно уменьшил внутренний потребительский спрос.

Зато переехав, украинцы делают посильный вклад в потребительский рынок ЕС (справка: потребительские расходы в целом за 2021 год в ЕС составляют €6,86 трлн, по данным Евростата). "Учитывая количество беженцев, получается, что каждый украинец вкладывает в экономику европейских стран по $400 в месяц", – посчитал Качур.

Нацбанк считает иначе: они берут данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, согласно которым из Украины выехало 6,4 млн человек.

Поэтому каждый украинец в апреле рассчитался картой в среднем на $125 (в эквиваленте) и снял примерно $150 наличных в банкомате.

Ранее сообщалось, что нападение России на Украину привело к тому, что количество беженцев в мире впервые в истории превысило 100 млн человек.

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