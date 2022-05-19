В данный момент беженцы имеют право на получение пособия в размере 5 тыс. крон на покрытие первоначальных расходов.

Украинские беженцы в Чехии, которые бесплатно получают в месте проживания питание и средства гигиены, возможно, будут лишены права получать также гуманитарную дотацию в размере 5 тыс. крон (около 200 евро).

Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам сообщила заместитель министра труда Ива Мергаутова, сообщает Радио Прага.

Такой пункт содержит поправка к закону "lex Ukrajina", регулирующему правила приема в Чехии украинских беженцев.

В данный момент беженцы имеют право на получение пособия в размере 5 тыс. крон на покрытие первоначальных расходов. Деньги выплачиваются за месяц, в течение которого они получили визу защиты. Пособие может выплачиваться в течение еще 5 месяцев, если беженец подтвердит отсутствие иных источников дохода.

Среди других нововведений – выплата "дотации солидарности" владельцам жилья, бесплатно поселившим украинцев, даже в случае, если беженцы сами оплачивают газ и электроэнергию.

По данным Министерства труда и социальных дел Чехии, более 50 тысяч беженцев из Украины уже начали работу в Чехии. Гуманитарные годовые визы, которые получают беженцы, гарантируют им такой же статус на рынке труда, что и граждане или постоянные жители Чехии. Сообщается, что большинство из них заполнили долгосрочные вакансии.

Беженцы в Чехии:

По данным МВД, на сегодняшний день специальные визы в Чешской Республике получили около 345,2 тыс. беженцев. Почти две пятых из них — дети.

В целом, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, количество лиц, покинувших Украину с начала полномасштабной войны, превышает 5,5 млн. Самое большее количество - свыше 3 млн - украинцев выехали в Польшу.

Вас также могут заинтересовать новости:

Россия может выйти из ВТО и ВОЗ

США запускают программу сбора доказательств преступлений РФ в Украине

В Запорожской области оккупанты держат в заложниках 117 украинцев