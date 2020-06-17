После беспорядков в Дижоне полиция Франции сообщила об опасности от чеченцев

Конфликт длился три дня. Участники погромов ломали камеры наблюдения, жгли машины и мусорные баки.

Разведслужба уголовного розыска французской полиции направила в Главное управление юридической полиции Франции доклад, в котором говорится, что в стране наблюдается все более опасная деятельность представителей чеченской общины.

Читайте такжеВ Атланте полицейский застрелил афроамериканца: город накрыла новая волна протестов (фото, видео)Об этом пишет Сноб.

Отмечается, что доклад был отправлен после столкновений между проживающими в Дижоне выходцами из Северной Африки и группой выходцев из Чечни. Конфликт длился три дня. Участники погромов ломали камеры наблюдения, жгли машины и мусорные баки. Россиян среди задержанных в Дижоне не было.

Полицейские утверждают, что столкновения между чеченцами и другими общинами, в основном выходцев из Северной Африке, стали все более частыми. Причиной, отмечают в ведомстве, становится противоборство этнических преступных группировок за покровительство различным торговым точкам, наркоторговле.

В докладе говорится, что в основном бандитизмом занимаются те выходцы из Чечни, которые «известны своей принадлежностью либо к кругам сторонников независимости» региона, либо «религиозных фундаменталистов». Около 300 из них подозревают в склонности к религиозной радикализации и террористической деятельности.

Ранее УНИАН писал, что во французском Дижоне начались этнические беспорядки после жестокого избиения чеченского подростка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram