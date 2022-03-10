Мэр столицы Литвы обратился к беларусам.

В Вильнюсе, столице Литвы, установили новый дорожный знак в поддержку Украины. На нем есть" послание " не только к украинцам, но и к беларусам.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Он показал фото нового знака. На нем указано расстояние до Киева, а также расстояние до Минска. Мэр Вильнюса призвал беларусов "просыпаться".

"779 км до свободного Киева. 187 км до оккупированного Кремлем (временно) Минска. Новый дорожный знак в Вильнюсе. Соседи-беларусы, просыпайтесь", - написал он.

В комментариях украинцы и беларусы поблагодарили Шимашюса за сообщение и новый знак. Не обошлось без ботов, которым мэр Вильнюса также дал ответ:

"Повторю то, что писал под предыдущим постом. Слава Богу, что таких немного, но, видимо, не надо говорить, какие комментарии удаляют (а авторов самых тупых забанят). Примеры: "давайте сначала подумаем о наших людях", "не поможет", "сами виноваты" и другие. Правда, через фейковые профили или тех, кто создал себе второй фейк - все жалуются. Кстати, много путинских троллей на этот раз проснулось".

Ранее УНИАН уже сообщал, что Совет ЕС утвердил новые санкции против РФ и Беларуси. Под "удар" попали SWIFT и криптоактивы.

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