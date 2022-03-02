Он назвал президента РФ военным преступником.

Мэр Вильнюса Ремигис Шимасюс сделал надпись "Путин, тебя ждет Гаага" на дороге напротив российского посольства в Литве.

Об этом пишет Reuters.

Шимасюс заявил, что военные преступники должны оказаться в Гааге.

"Наш город всегда поддерживает искусство, особенно искусство, которое несет в себе послание мира", - сказал он.

Фотограф Миндаугас Дулинскас поделился в Facebook фотографией, на которой можно увидеть надпись "Русский корабль, иди на*уй". Ее написали на крыше "Дома Москвы" в Вильнюсе.

Напомним, 24 февраля стало известно, что российские войска захватили украинский остров Змеиный в Черном море, в результате чего погибло 13 пограничников. К острову подошли два российских военных корабля - крейсер "Москва" и патрульный корвет "Василий Быков", и предложили бойцам Измаильского пограничного отряда, которые находились на острове, сдаться. Бойцы отказались.

Согласно записи радиодиалога между ними, украинские пограничники получили сообщение: "Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Как поняли, прием?".

Украинцы ответили: "Русский корабль, иди нах*й".

Позже в ВМС ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену.

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