Руководитель инициативы ByPol Александр Азаров считает, что тактическое оружие в Беларуси могут расположить через предстоящее контрнаступление ВСУ.

Белорусские партизаны способны сопротивляться даже в таком вопросе, как размещение ядерного оружия на территории Беларуси.

Об этом в эфире "Свобода.Утро" сообщил Александр Азаров-руководитель инициативы ByPol, которая была создана экс-силовиками против режима Лукашенко.

По его мнению, ядерное оружие в Беларуси РФ решила разместить из-за страха будущего контрнаступления ВСУ, а именно-освобождения временно оккупированного полуострова Крым. Азаров отметил, что в Беларусь уже поставлен один комплекс "Искандер", который причислен к ракетной части под Осиповичем в 130 километрах от Минска.

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"Где он именно расположен, пока неизвестно. Возможно, и у границы с Украиной. Обслуживание этого комплекса российское, он не принят на вооружение белорусской армией. Это говорит о том, что он принадлежит России. И если будет поставлено ядерное оружие, оно не будет принадлежать Лукашенко, оно будет принадлежать россиянам", – пояснил мужчина.

По его данным, Лукашенко подписал тайное согласие, по которому оккупанты могут находиться на территории Беларусь сколько угодно и в любом количестве. Поэтому, если Путин и передаст ядерное оружие, только он будет принимать решение, использовать его или нет.

По мнению Азарова, Путин может нанести ядерный удар по Украине именно с территории Беларуси, поскольку тогда ответный удар нанесут туда же, а не по России.

Ядерное оружие в Беларуси

Как сообщал УНИАН, Путин договорился с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Хранилища для него достроят до 1 июля.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что Путин взял Беларусь в ядерные заложники. В то же время Пентагон пока не видят признаков размещение ядерного оружия в Беларуси.

В свою очередь Украина требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с заявлениями РФ о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

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